ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）らが１９日、羽田空港着の航空機で帰国した。ファン約１００人、報道陣約３０人、テレビカメラ６台が待ち構えていた到着ロビーに姿を現すと、集まったファンから温かい拍手が巻き起こった。多くの人がねぎらいの言葉をかけた。