南アフリカの盗難被害で助けを求めていたミカエル・ミシェル騎手が現地時間１８日、自身の?（旧ツイッター）で現在拠点を置く南アフリカで初の２勝を挙げたことを報告した。ミシェル騎手は「南アフリカで初の２勝。両チームと両馬に心から感謝します！」と投稿した。この日は南アフリカの東部に位置するスコッツヴィル競馬場で７鞍に騎乗。７Ｒのシティオブラブ（せん４歳、Ｐマスカット厩舎、父ラフィーフ）と８Ｒのキャプテ