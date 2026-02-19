俳優のディーン・フジオカが１９日、都内で「Ｌｅｍｉｎｏコンテンツ発表会２０２６」に出席した。配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」のイベント。ディーンは同サービスで配信される「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ新世界」で国民プロデューサーを務める。「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１―」はＪＯ１、ＩＮＩ、ＭＥ：Ｉなどを輩出したオーディション番組。新グループの設立に関わる国民プロデューサーに就任した心境について「