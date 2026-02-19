◇練習試合中日―日本ハム（１９日・北谷）中日の新外国人ミゲル・サノー内野手が「２番・一塁」で先発出場し、初実戦に臨んだ。注目の第１打席は、金村の２球目をセンター方向に打ち返すも、二塁手・カストロが二塁ベース寄りに守っており、二ゴロに打ち取られた。だが、第２打席では２番手・生田目の初球を振り抜き、三遊間を破る左前打。初実戦でＨランプを点灯させた。福永が代走に送られ、途中交代となったが、２打数