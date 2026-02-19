英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店のコインパレス（神戸市中央区）は19日から、「くまのプーさん100周年記念 プルーフ金／カラー銀貨」の販売を開始した。【画像】かわいらしいプーさんが描かれたプルーフコインくまのプーさんは、A.A.ミルン(Alan Alexander Milne)氏によって1926年に発表された児童書『Winnie the Pooh』に登場する、可愛らしくも勇気あるくまの主人公。物語は、プーさんと仲間たちが暮らす