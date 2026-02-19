ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー男子モーグルで銅メダル、男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（28＝トヨタ自動車）が19日、羽田空港に帰国した。2つのメダルを首から提げてロビーに登場。約200人のファンから、大きな拍手で出迎えられた。2018年平昌、2022年北京に続いて3度目の五輪出場。モーグルでは2022年北京五輪に続いて2大会連続の銅メダルを獲得した。今大会から採用されたトーナメ