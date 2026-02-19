証券口座の乗っ取りによる株の不正売買が全国で相次ぐ中、この不正売買による収益およそ530万円を自分の口座に振り込むなどしたとして28歳の男が警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の山谷健太郎容疑者（28）です。山谷容疑者は、去年4月、自身の証券口座に入っていた株の不正取引で得られた収益およそ532万円について、振り込み依頼をする権限