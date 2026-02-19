「練習試合、中日−日本ハム」（１９日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）日本ハムの新庄監督が試合前に中日・井上監督と約１５分間談笑。「多分３年契約か４年契約かちょっとわからないけど、俺ならもう１年同じように。層を厚くするために、控えの選手たちをいろんなポジションで使うかな、土台作るかなって話はしてたけど、みんな優勝したいし」と意見交換したことを明かした。新庄監督自身は１、２年目に育て挙げて、現在のチ