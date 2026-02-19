秋田内陸縦貫鉄道は、21日から秋田内陸線の全線で運転を再開すると発表しました。秋田内陸線は先月21日から、大雪や除雪車両の故障により、比立内－角館間（2/8までは阿仁合－角館間）で運休が続いています。秋田内陸縦貫鉄道によりますと、運休区間の除雪が順調に進んでいることから、安全確認後の今月21日の始発から全線での運転を再開するということです。全線で運転が行われるのは1か月ぶりです。なお、21日以降に