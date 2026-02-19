最新装備が反映された10人乗り豪華仕様「ファインテックツアラー」トヨタのロングセラーバンである「ハイエース」。2026年1月13日に一部改良が発表されました。2004年のデビューから22年、幾度かの改良を経て、ますますパワーアップしています。そんなハイエースの乗用タイプ「ハイエースワゴン」には、上質なシートを完備した10人乗りモデル「Fine Tech Tourer（ファインテックツアラー）」が存在します。ファインテック