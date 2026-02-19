Ê¡²¬Åì½ð¤Ï19Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¹áÄÇ±ØÁ°3ÃúÌÜÉÕ¶á¤Ç18Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃË¤¬²¼°á¤Î¾å¤«¤é¼«¿È¤Î¸Ô´ÖÉÕ¶á¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔ¿³¼Ô»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï20¤«¤é40Âå¡¢¿ÈÄ¹170¤¯¤é¤¤¤ÎÃæÆù¡¢¹õ¿§¥Ñ¡¼¥«¡¢º°¿§¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤òÃåÍÑ¡£