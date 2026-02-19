NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で、アニメ『こんなこいるかな』が40年ぶりに復活することが19日、発表された。『おかあさんといっしょ』内で新作アニメとして3月30日から放送される。【画像】『こんなこいるかな』40年ぶり新作12人のビジュアル『こんなこいるかな』は、1986年から5年間にわたり「おかあさんといっしょ」で放送されたショートアニメ。個性あふれる12人のキャラクターたちの日常をユーモラスに描き、多く