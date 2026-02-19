自民党は19日、臨時総務会を開き、党4役ポストの1つ、選挙対策委員長に、西村康稔選対委員長代行を昇格させる人事案を承認しました。この人事は衆議院選挙を取り仕切った古屋選対委員長が衆議院の憲法審査会長に内定したことに伴い行われたものです。西村氏は旧安倍派、衆議院当選9回のベテランで2023年、政治資金収支報告書への不記載の問題をめぐり経済産業大臣を辞任しました。自民党有村総務会長「（西村氏は選対委員長）代