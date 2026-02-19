俳優・アーティストのディーン・フジオカが19日、都内で行われた『Lemino NEXT STAGE』に登壇。「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」にて国民プロデューサーを務めることとなった思いを語り、候補者へエールを送った。【写真】横顔がすてき…！ブラウンのジャケットで登壇したディーン・フジオカディーンは、3月からNTTドコモの映像配信サービス「Lemino」にて独占無料配信を開始する「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」の国民プロデューサ