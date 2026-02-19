俳優の山本美月が19日、都内で行われた『Lemino NEXT STAGE』に登壇。NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」で独占配信されるオリジナルドラマ『罪と恋』にて、山本が主演を務めることが発表された。【全身ショット】カジュアルだけどかわいい！白のオールインワンで登壇した山本美月本作は、「正義」を貫いた判決をするために裁判官がタイムリープをして事件の真相を探る“ＳＦ法廷サスペンスドラマ”。2026年秋より配信予定