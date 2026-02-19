「侍ジャパン強化合宿」（１９日、宮崎）ブルペン投球後、投手陣が約４０分間、木の花ドームで非公開のピッチクロック特訓が行われた。アドバイザーを務めるダルビッシュ有投手が講師役となり、ピッチクロックの対処法が伝授されたという。参加した藤平が「いろいろピッチコムとか、ピッチクロックの使い方をダルビッシュさんから教わりました」と明かした。「ピッチクロックのところなんで１５秒、１８秒をどう使っていく