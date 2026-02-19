ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアの解説で話題となった元五輪代表の高橋成美さんが１９日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」に生出演。「宇宙一」と言った解説時の心境などを語った。すでに日本に帰国していた高橋さんは「おめでとうございます！」と声をかけられ「はい、おめでとうございます」と元気にあいさつ。垣花アナから「あの解説をしていた高橋さんです。素晴らしい演技だし、解説も素晴らし