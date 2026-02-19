リンクをコピーする

米10年債利回り上昇、タカ派議事録と強い経済統計 米10年債 4.0980 + 0.0153(+ 0.37%) ※時間外 米10年債利回りは時間外でも上昇。FOMC「タカ派」議事録と予想上回る米経済統計を受け債券相場は下落。