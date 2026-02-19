「MR-VESA16」 サンワサプライは、モニター背面にHDDや小型PC、ゲーム機などを設置できるVESAマウント取り付けホルダー「MR-VESA16」を発売した。価格は6,600円。 VESA規格のネジ穴を使って、モニター裏に設置できる収納ホルダー。置き場所に困りやすい外付けHDDや小型PC、ドッキングステーションなど幅広い機器を設置できる。 機器に合わせて幅を調整可能。ホルダー、ま