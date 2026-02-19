インフルエンザの最新の感染状況が発表されました。 大分県内の患者数は前の週より減っていますが警報は14週連続で出されていて警戒が必要です。 県によりますと2月15日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関あたり64.43人で前の週と比べて5.24人少なくなっています。保健所別では大分市が最も多く91.29人東部が73.17人、南部が66.0人などとなっています。 インフルエンザの警報は14週連続で発令されていま