僧侶たちが2026年1年の無病息災などを祈願する水行が大分市の寺で行われました。 大分市上野丘の本光寺では、毎年2月18日に行う新年の祈祷会にあわせて無病息災や家内安全などを願う水行が行われています。 2026年も100日間の荒行を終えた僧侶たちが寒空の中、勢いよく冷水を浴びていました。 大分市 ◆訪れた人は「身が引き締まるような思いが毎年する。孫たちも健やかに成長すればよいなといつも思う」