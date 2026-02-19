大分県内の高校生が考案したおにぎりなどの商品が24日からコンビニエンスストアのローソンで販売されることになりました。 県とローソンでは毎年、県内の高校生などを対象に県産食材を使った商品のアイディアコンテストを行っています。 高校生が考案した商品ローソンで販売 18日は県庁で、最優秀賞に選ばれ、店頭での販売が決まった商品を考案した高校生たちが参加して報告会が開かれました