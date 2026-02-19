大分県内の小学生から高校生までの硬筆と毛筆の作品展が19日から大分市で始まりました。 この県学校書写書道展は毎年この時期に開催されていて77回目となります。 県立美術館 2026年は県内の小学生から高校生までが書いた硬筆と毛筆の作品合わせておよそ1万5000点の応募がありました。 会場にはそのうち優秀賞と金賞に選ばれたおよそ2400点が展示されています。テーマは自由で、正月に関することや2026年