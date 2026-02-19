18日の特別国会では高市早苗氏が第105代内閣総理大臣に選出されました。 物価高など課題が山積する中、街の人は高市総理に何を求めるのか聞きました。 衆院選で圧勝し第105代の内閣総理大臣に選出された高市氏。 大分県民は何を求めているのか聞きました。 大分市中心部 ◆70代・夫「今は物価問題。安定させるように政策はお願いしたいと思う」 ◆妻「一番気になっているのは中国問題。向こうからいろいろ規