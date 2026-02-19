18日・東京 特別国会が18日召集され、先日の衆議院議員選挙で当選した大分1区の自民党・衛藤博昭議員が初登院しました。 18日、国会議事堂では午前8時の開門とともに初当選の議員たちが一斉に中に入っていきました。 18日・東京 2月行われた衆院選の大分1区で初当選した自民党の衛藤博昭議員もその一人です。衛藤議員は報道陣を前に意気込みを語りました。 ◆自民党 衛藤博昭議員「改めて初登院の場に立