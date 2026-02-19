2025年11月発生した大分市佐賀関の火災では、漁師の道具を作る会社も被災しました。 火災から3か月となり支援の動きも加速していて地元の漁協で春ごろの製造再開を目指しているということです。 県漁協佐賀関支店 佐藤京介支店長 ◆県漁協佐賀関支店 佐藤京介支店長「八潮工業の木崎社長に協力をもらって、漁協が漁具製造を行うという形になろうかと思います」 こう話すのは県漁協佐賀関支店の佐藤京介支店長で