女優の大竹しのぶ（68）が18日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）に号泣したことを明かした。ミラノ・コルティナ五輪を毎日観戦しながら泣いているというリスナーからのメッセージを読み上げ、「“りくりゅうコンビ”、凄かったですよ