19日、自民党の有村治子総務会長は臨時総務会後、記者会見に応じた。第2次高市政権の発足に伴う党役員人事において、いわゆる「裏金問題」で政治資金収支報告書の不記載があり、党の処分を受けた西村康稔議員を選挙対策委員長に、松野博一議員を組織運動本部長に起用する妥当性について、記者から質問が飛んだ。【映像】有村総務会長が回答した瞬間（実際の様子）西村氏の起用については、同氏がこれまで選対委員長代行として