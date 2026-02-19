捕手に再挑戦中のソフトバンク・栗原陵矢内野手（29）が19日の紅白戦で「再デビュー」を果たした。「3番・捕手」で紅組のスタメンに名を連ねた「初陣」は悲喜こもごもの内容だった。まず存在感を示したのは打撃。初回1死二塁、右腕・尾形の直球を捉えて右前へ先制の適時打を放った。一方、守備では課題も残る。初回2死、松本晴とのコンビだったが、低めの変化球で今宮を空振り三振に仕留めたボールがワンバウンドとなり、後逸