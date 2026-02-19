ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」コンテンツ発表会2026が19日、都内で行われた。席上で、山本美月（34）主演のSF法廷サスペンスドラマ「罪と恋」（26年秋配信予定）が発表された。「罪と恋」は、「正義」を貫いた判決をするために裁判官がタイムリープをして事件の真相を探る物語で、山本は裁判官役に初挑戦する。瀬戸康史（37）との間に23年5月に第1子が誕生しており「裁判官の役と聞いて、子育てもある中でできるのか