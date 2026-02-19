【第57話】 2月19日無料公開 第57話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は2月19日、板垣恵介氏によるマンガ「刃牙らへん」第57話をチャンピオンクロスで無料公開した。 第57話では、引き続き神心会空手の創始者・愚地独歩による道場での勝負が続いている。次の相手は1秒間に8連射の連撃をする「速射砲」こと長谷川丈流。だが、そのスピードは独歩にまったく効かず――。