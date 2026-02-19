東亞合成が後場強含んでいる。きょう午後０時３０分ごろ、２８年１２月期を最終年度とする中期経営計画の説明資料を公表した。注力分野とする半導体分野について、２８年１２月期に２５年１２月期比４割増、３０年１２月期に同６割増の水準への拡販を目指す図表を示しており、好感した買いが入っている。 同じく注力分野であるモビリティ分野は２８年１２月期に２５年１２月期比４割超増、国土強靱化対応製品は同１割超増に