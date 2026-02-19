１９日に実施された２０年債入札（第１９５回、クーポン３．２％）は、最低落札価格が１０２円７５銭（利回り２．９７９％）、平均落札価格が１０２円８９銭（同２．９６８％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１４銭で、前回（１月２０日）の２５銭から縮小。応札倍率は３．０８倍となり、前回の３．１９倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS