ＦＣＥが３日続伸している。この日、同社の純国産ＲＰＡツール「ＲＰＡロボパットＤＸ」の導入企業数が、１８日時点で２０００社を突破したと発表しており、好材料視されている。特に２２年１０月のＩＰＯ以降、紹介パートナー制度の拡充と提携先の多様化により導入機会が拡大したとしている。 出所：MINKABU PRESS