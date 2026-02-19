東光高岳が続伸し昨年来高値を更新している。この日、ｅ‐ＭｏｂｉｌｉｔｙＰｏｗｅｒ（東京都港区、以下ｅＭＰ）と共同開発した次世代超急速充電器「ＳＥＲＡ‐４００」を、東名高速道路海老名サービスエリア（上り／下り）の急速充電ステーションのリニューアルに向けて納入する予定だと発表しており、好材料視されている。 海老名サービスエリア（上り／下り）のリニューアル工事は、ｅ