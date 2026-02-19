午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０５７、値下がり銘柄数は４８３、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、銀行、不動産など。値下がりで目立つのはパルプ・紙、繊維、空運。 出所：MINKABU PRESS