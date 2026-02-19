亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』の特報映像が公開され、主題歌を主演の亀梨が担当することが発表された。 参考：亀梨和也主演『ストーブリーグ』Lemino・WOWOWで3月28日スタートINI 木村柾哉も出演 本作は、2019年に韓国SBSで放送され、社会現象を巻き起こした同名ヒューマンドラマの日本リメイク版。野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）が、万年最