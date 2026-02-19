「郁恵×めるるの新宿母娘旅」榊原郁恵とめるるが、母世代・娘世代の両方が楽しめるスポットを調査する企画。今回は新宿駅東口エリア。＜出演＞榊原郁恵生見愛瑠＜ご紹介した施設＞【新宿御苑】新宿東口エリアから神宮外苑方面にまで広がる東京ドーム10個分以上もの広さ。日本庭園をはじめ、ヨーロッパ風の風景式庭園、整形式庭園と3種の庭園や歴史建築物が今でも大切に保存されている。入園料一般500円学生250円65歳以上250円中学