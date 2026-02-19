横浜ゴム [東証Ｐ] が2月19日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比40.7％増の1053億円に拡大したが、26年12月期は前期比14.6％減の900億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を112円→134円(前の期は98円)に増額し、今期も前期比38円増の172円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比2.8倍の392億円に急拡大し