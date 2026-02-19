19日14時現在の日経平均株価は前日比393.32円（0.69％）高の5万7537.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1057、値下がりは483、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を141.39円押し上げている。次いでＳＢＧ が99.47円、信越化 が30.42円、イビデン が23.67円、ファナック が22.06円と続く。 マイナス寄与度は246.01円の