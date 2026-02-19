ミラノ・コルティナ冬季五輪は、スノーボード女子スロープスタイル決勝が18日、リビーニョ・スノーパークで行われ、深田茉莉が87.83点で金メダルを獲得した。女子ビッグエア金メダリストの村瀬心椛は85.80点で銅メダル。3回目のランは圧巻だったが、得点伸びず、2冠達成はならなかった。試合後には自身のインスタグラムを更新し、偽らざる心境を吐露した。 ■「優勝できたと思った」と振り返