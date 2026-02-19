北海道・札幌方面北警察署は2026年2月19日、札幌市北区に住む事務員の男（76）を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。男は勤務先の札幌市北区の会館内で2月18日午後4時10分ごろから午後4時35分ごろまでの間、10代前半の少女の上半身を触るなどわいせつな行為をした疑いがもたれています。事件後、少女の母親から「娘が体を触られたりした」と110番通報があり、事件が発覚しました。警察によりますと、男は少女と面識があったとい