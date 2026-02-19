浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は2日目を迎えた。7Rは金子大輔（45＝浜松）が後続を突き放して完勝。久しぶりに金子らしい問答無用ぶりを披露した。試走が初日の3.35から3.30へと大幅アップ。「変わった感じはしましたね」と本人も納得だ。スタートもまずまず。「浮かせないように気をつけたら、うまくいった。もう少し進む感じが出てくればいいと思う」飯塚で落車してから、やや金子らしさが見られな