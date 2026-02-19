札幌・ススキノのホテルで男性が殺害され親子3人が起訴された事件で、札幌高裁はきょう、母親について1審判決を破棄し、新たに懲役6か月、執行猶予2年の判決を言い渡しました。この事件は3年前、札幌・ススキノのホテルで会社員の男性（当時62）が殺害されて頭部が持ち去られたもので、田村瑠奈被告（32）と両親が起訴されています。このうち、母親の浩子被告（63）は瑠奈被告の死体遺棄と損壊を手助けした罪に問われていて、札幌