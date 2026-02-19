19日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、3月14日（土）、15日（日）に宝来屋ボンズアリーナで行われる第20節PFUブルーキャッツ石川かほく戦で、「ドリームキッズアリーナ」を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 この企画は、「ふくしまの夢応援事業」の一環として行われるもので、選手とともにコートに入ることが