俳優の川粼麻世さんが2月18日、自身のブログを更新し、友人夫妻が新たに迎えた猫に懐かれたエピソードを公開しました。 【写真を見る】【 川粼麻世 】友人宅の飼い猫「バンビーノ」との2ショット公開「来たばかりなのに俺に懐くんで猫使いって言われたよ」川粼さんは、「昨日、友人が新しい家族を迎えました」と報告。猫種はスフィンクスとマンチカンのミックス「バンビーノ」で、「ルナちゃん」と名付