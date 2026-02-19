送検のため警視庁牛込署を出る山谷健太郎容疑者＝19日午前7時26分証券口座乗っ取りグループが株の不正取引で得たとみられる現金約530万円を自身の銀行口座に送金したとして、警視庁は19日までに、電子計算機使用詐欺の疑いで、住所不定、無職山谷健太郎容疑者（28）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。現金は山谷容疑者がグループ側に譲り渡した疑いがある証券口座に預けられていた。捜査関係者によると、IDやパスワー