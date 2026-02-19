アイドルグループ「BEYOOOOONDS」の前田こころ（23）が喉の違和感のため、21日の公演について一部パフォーマンスを制限して参加すると発表した。19日にハロー！プロジェクトの公式サイトを通じて伝えられた。同サイトで「メンバーの前田こころですが、数日前より喉に違和感があり、医療機関で診察を受けた結果、医師より数日間は歌唱を控えるよう指示を受けました。このため、今週末開催予定の下記公演につきましては、歌唱を