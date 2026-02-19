インターネット上で証券口座が乗っ取られ、不正に株が売買される被害が相次いだ問題で、株の不正取引で得られた収益などを詐取したとして、警視庁が、住所不定、無職の男（２８）を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、無職の男は昨年４月、福島県郡山市内のホテルで、株の不正取引などで得られた現金計約５３２万円を自分名義の証券口座から、自身が管理する銀行口座に