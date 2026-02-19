東京23区の中古マンションの平均価格が初めて1億2000万円を超えました。不動産調査会社の東京カンテイによりますと、1月に販売された東京23区の中古マンション平均価格は、70平方メートルあたり1億2123万円で、21カ月連続で上昇しました。1億2000万円を超えたのは調査開始以来初めてです。また東京23区を含む東京都全体の平均価格は1億427万円で、2カ月連続で1億円を超えています。東京カンテイは、価格の上昇を背景に都心部を中心